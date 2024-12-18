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Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı

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Stoper transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı iddia edilen mili futbolcu Merih Demiral'ın, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den aldığı yıllık 10 milyon euroluk maaşın transferi zora soktuğu öne sürüldü.

Stoperlerini sakatlığa kurban Fenerbahçe, transferde önceliği bu bölgeye vermiş ve Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı gündemine almıştı. Söz konusu transferle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

KAZANDIĞI PARA TRANSFERİ ZORA SOKTU

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve transferde adı sarı lacivertli takımla anılan Merih Demiral'ın sarı lacivertli takıma geri dönmeyi istediği iddia edilmişti Suudi Arabistan ekibinden aldığı yıllık ücretinin 10 milyon euro olduğu ve yüksek maaşı nedeniyle sarı-lacivertlilere transferinin şu an için zor göründüğü belirtildi.

GÖRÜŞMELER YAZ AYINA KALDI

Öte yandan Fenerbahçe, Merih Demiral defterini kapatmadı. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyla yaz transfer dönemi için görüşmeler yapacağı öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Arabistan temsilcisi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek milli yıldız bu sezon 18 maçta forma giyerken takımına bir de gol katkısı verdi. Merih kariyeri boyunca, Alcanenense, Sporting B ve A takımları, Sassuolo, Alanya, Juventus gibi kulüplerde görev yaptı.

Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

O bıyıklarla gırnatacı olmuş orda kalsın arada kaynar

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıEMEKLİ ÖĞRETMEN:

On sekiz maçta bir gol katkısı, İsmail Yüksek, Kruniç ,Zajz Sıfır gol sıfır asist , üçünden de değerli bence kaçırılmamalı...

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Haber YorumlarıF.S.K. G.S:

bu futbolcu değilde siyasetci olmaliymis biyikta bıyık olsa Trabzonlu Ünal Karaman yolunda futbol başka siyaset başka oğlum

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