Haberler

İspanya'da kaybolmuştu! Milli yıldızımızın 150 bin euroluk kayıp eşyaları bulundu

İspanya'da kaybolmuştu! Milli yıldızımızın 150 bin euroluk kayıp eşyaları bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile oynadığı maç sonrası Merih Demiral'ın kaybolan 150 bin avro değerindeki saat ve yüzükleri, yapılan çalışmalar sonucunda bulundu. İspanyol polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Merih Demiral'ın İspanya'da kaybolan 150 bin avro değerindeki iki yüzüğü ve bir saati bulundu.
  • Kayıp eşyaların 90 bin avro değerindeki saat ve 60 bin avro değerindeki yüzükler olduğu belirtildi.
  • İspanya Ulusal Polisi, olayın hırsızlık vakası olup olmadığını araştırmak için soruşturmayı sürdürüyor.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya'ya karşı Sevilya'da oynadığı maçtan sonra milli futbolcu Merih Demiral'ın unuttuğu veya çalındığı tahmin edilen 150 bin avro değerindeki iki yüzük ve bir saatinin bulunduğu bildirildi.

MAÇTAN SONRA KAYBOLMUŞTU

AA muhabirinin Sevilya polis kaynaklarından aldığı bilgilere göre 2-2 berabere biten İspanya-Türkiye maçının ardından A Milli Takım'ın havalimanına gittiği anlarda Merih Demiral'ın bir saati ve iki yüzüğünün olmadığını fark ettiği, bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonundan yetkililerin hemen İspanya Futbol Federasyonunun güvenlik ekibi ile temasa geçtiği belirtildi.

La Cartuja Stadı'nda A Milli Takım'ın soyunma odasında yapılan aramalarda saat ve yüzüklerin bulunmaması üzerine avukatı aracılığıyla İspanyol polisine suç duyurusunda bulunan Merih Demiral'ın bu girişiminin ardından stat özel güvenlik görevlileriyle yürütülen iş birliği sonrasında birkaç saat içinde söz konusu değerli eşyaların bulunduğu kaydedildi.

Saatin 90 bin avro ve biri alyans olduğu tahmin edilen yüzüklerin ise 60 bin avro değerinde olduğunu söyleyen yetkililer, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından bu eşyaların milli futbolcuya ulaştırılacağını ifade etti.

Olayın bir hırsızlık vakası olduğu yönünde şüpheleri bulunan İspanya Ulusal Polisi, olası faillerin tespit edilmesi, hırsızlığın tam olarak nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması ve ilgili sorumluların belirlenmesi amacıyla soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Spor
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
İçlerinden biri sürpriz! İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına 'Hayır' oyu veren partiler

İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına "Hayır" oyu veren partiler
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.