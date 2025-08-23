Merih Demiral'e İtalya'dan dev talip

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli forması giyen 27 yaşındaki milli oyuncumuz Merih Demiral'e sürpriz bir talip çıktı.

MILAN MERİH'İ İSTİYOR

Corriere della Sera'nın haberine göre; Serie A devi Milan, savunmadaki oyuncusu Malick Thiaw'ı Premier Lig ekibi Newcastle United'a satmasının ardından bu bölge için transfer çalışmalarına hız verdi. Haberde, İtalyan ekibinin Al-Ahli forması giyen Merih Demiral'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

İTALYA'YA GERİ DÖNEBİLİR

Haberde, Suudi ekibi ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Merih'in Avrupa'ya geri dönmeye sıcak baktığı ve İtalya Ligi'ne geri dönebileceği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda takımının formasını 44 maçta forma giyen Merih, bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.