Merih Demiral'dan rekor transfer! Manchester United'a ilaç olmaya gidiyor

Bu sezon Atalanta'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Merih Demiral, İngiliz devi Manchester United'ın radarına girdi. Kırmızı Şeytanlar, milli futbolcumuz için bonservisini elinde bulunduran Juventus'a 30 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

JUVENTUS TEKLİFE SICAK BAKIYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre Atalanta, Merih Demiral'ın 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Milli futbolcumuzun en ciddi talibi ise İngiliz devi Manchester United. Kırmızı Şeytanlar'ın sezon sonunda Merih Demiral'ın bonservisini elinde bulunduran Juventus'a 30 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor. Yeni sezon planlamasında Merih Demiral'ı düşünmeyen İtalyan devinin ise Manchester United'ın yapacağı teklifi kabul etmesi bekleniyor.

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