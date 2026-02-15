Merih Demiral'dan ramazan ayı boyunca iftar
- Merih Demiral'ın iftar organizasyonu, 19 Şubat'ta başlayıp 29 gün sürecek ve toplam 23 bin 200 kişiye ulaşacak.
- Merih Demiral, bu sezon Al-Ahli formasıyla 24 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.
MERİH'TEN MEMLEKETİNDE HER GÜN 800 KİŞİYE İFTAR
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde doğan milli futbolcu, hemşehrilerine her akşam 800 kişilik iftar verecek. 19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan ramazan ayı boyunca toplam 29 günde 23 bin 200 kişilik iftar sofrası kurmuş olacak.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Al-Ahli formasıyla 24 maça çıkan Merih Demiral, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.