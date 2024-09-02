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Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye

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Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Alanyaspor maçını tribünden takip eden milli futbolcu Merih Demiral için transfer girişimlerine başladı. Stoper hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli kulüp, Merih Demiral'ın kiralık olarak transferi için Al-Ahli'ye teklif yapacak.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral için devreye girdi.

MAÇA GELMİŞTİ

30 Ağustos Cuma günü Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını tribünden takip eden Merih Demiral taraftarları heyecanlandırmıştı.

KANARYA KOLLARI SIVADI

Fenerbahçe'de yeniden oynamaya sıcak bakan Merih Demiral için Arap kulübüne teklif yapılacak. Kiralık olarak anlaşma noktası arayan sarı-lacivertliler, Al-Ahli'yi ikna etmesi durumunda imzalar atılacak.

Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (6)

Melike Taştan:

bu aldıkları 8. milli takım oyuncusu lan. Fenev milli takım oyuncularının hepsini kendi bünyesinde toplamaya çalışıyor farkında mısınız?

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19
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Emre null:

karanlıkta kalsana bile yarin güneş doğabilir bana bisey olmaz deme her an hersey olabilir dolar yükseliyor sakın umutsuzluğa kapılmayın yarın 1 liraya düşebilir Reis gidici deyip şevinc naraları atarken 2028 De rekor oyla yeniden seçilebilir cunku bu her an hersy olabilir

10
31
yanıtYanıtla
Yunus Ceylan:

Devlet bahçeli ile görüşme yapmasının sebebi belli oldu Ali Koç un

3
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yanıtYanıtla
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