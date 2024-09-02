Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Alanyaspor maçını tribünden takip eden milli futbolcu Merih Demiral için transfer girişimlerine başladı. Stoper hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli kulüp, Merih Demiral'ın kiralık olarak transferi için Al-Ahli'ye teklif yapacak.
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral için devreye girdi.
MAÇA GELMİŞTİ
30 Ağustos Cuma günü Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını tribünden takip eden Merih Demiral taraftarları heyecanlandırmıştı.
KANARYA KOLLARI SIVADI
Fenerbahçe'de yeniden oynamaya sıcak bakan Merih Demiral için Arap kulübüne teklif yapılacak. Kiralık olarak anlaşma noktası arayan sarı-lacivertliler, Al-Ahli'yi ikna etmesi durumunda imzalar atılacak.