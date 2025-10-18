Meriç Nehri'nde Yeni Sezon Hazırlıkları

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, gelecek sezon da Meriç Nehri'nde çeşitli organizasyonlar düzenleneceğini söyledi.

Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışlarının ilk gününü değerlendiren İba, güzel müsabakalar seyrettiklerini ifade etti.

Hava koşullarının çok iyi olduğuna değinen İba, "Su da çok durgun, kürek çekmek için hava da çok güzel. Son olarak parakürek yarışları yapılıyor. Onun ardından ilk günkü süreç tamamlanacak. Yarınki yarışlara odaklanmaya başlayacağız. Bu sezonun son yarışıydı. Neredeyse ekim ayını bitirmek üzereyiz. Bu mevsimde nehrin ve havanın bu kadar durgun, düzgün olması büyük şans." dedi.

İba, sporcuların Meriç Nehri'ne olan alışkanlığının her şampiyonada daha da geliştiğini vurguladı.

Gelecek yıl sezonun martta başlayacağını dile getiren İba, "İnşallah önümüzdeki sezonda artık mart ayından itibaren Meriç Nehri'nde çeşitli şampiyonalara şahitlik etmeye devam ederiz." şeklinde konuştu.