Meriç Nehri'nde Yeni Sezon Hazırlıkları

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Meriç Nehri'nde gelecek sezon için çeşitli organizasyonların düzenleneceğini açıkladı. Bu sezonun son yarışı sonrası, sporcuların Meriç Nehri'ne alışkanlığının arttığını vurguladı.

Hava koşullarının çok iyi olduğuna değinen İba, "Su da çok durgun, kürek çekmek için hava da çok güzel. Son olarak parakürek yarışları yapılıyor. Onun ardından ilk günkü süreç tamamlanacak. Yarınki yarışlara odaklanmaya başlayacağız. Bu sezonun son yarışıydı. Neredeyse ekim ayını bitirmek üzereyiz. Bu mevsimde nehrin ve havanın bu kadar durgun, düzgün olması büyük şans." dedi.

İba, sporcuların Meriç Nehri'ne olan alışkanlığının her şampiyonada daha da geliştiğini vurguladı.

Gelecek yıl sezonun martta başlayacağını dile getiren İba, "İnşallah önümüzdeki sezonda artık mart ayından itibaren Meriç Nehri'nde çeşitli şampiyonalara şahitlik etmeye devam ederiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Spor
