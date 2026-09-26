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Mercedes pilotu George Russell, Bakü'deki Azerbaycan GP'de zafere ulaştı.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini Mercedes pilotu George Russell kazandı. Russell, 1 saat 38 dakika 2.143 saniyeyle birinci olurken Max Verstappen 0.196 saniye geride ikinci, Isack Hadjar 10.704 saniye farkla üçüncü oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini Mercedes takımından Britanyalı pilot George Russell zafere ulaştı.

Başkent Bakü'deki 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta, 1 saat 38 dakika 2.143 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Russell bu sezon üçüncü galibiyetini elde etti.

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışı liderin 0.196 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Isack Hadjar ise liderden 10.704 saniye farkla üçüncü bitirdi.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 302

2. George Russell (Büyük Britanya): 236

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 199

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 186

5. Charles Leclerc (Monako): 179

Takımlar

1. Mercedes: 538

2. Ferrari: 378

3. McLaren: 306

4. Red Bull: 263

5. Racing Bulls: 83

Kaynak: AA
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