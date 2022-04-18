Meram'da şampiyon raketler kupalarını aldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen spor organizasyonlarına bir yenisi daha eklenerek 3. Minikler ve Yıldızlar Kort Tenis Turnuvası gerçekleştirildi. Büyük heyecana sahne olan turnuvada dereceye giren sporcular kupaları ile buluştu.

Meram Belediyesi, düzenlediği farklı etkinliklerle spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu çerçevede 11-17 Nisan tarihleri arasında Minikler ve Yıldızlar Kort Tenis Turnuvası düzenlendi. Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisinde gerçekleşen müsabakalar üç kategoride gerçekleştirildi. Turnuvada başarılı olarak dereceye giren isimler, kupanın yanı sıra raket ve tenis toplarıyla ödüllendirildi.

"Meram Belediyesi öncülüğünde nice spor organizasyonlarına"

Ödül Töreninde bir konuşma gerçekleştiren Meram Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammed Işık, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederken, "Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş'un spora ve sporcuya verdiği değer çok kıymetli. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın spora teşvik edilmesinde ailelerimizin rolü çok büyük. Bir teşekkürü de çocuklarını spora yönlendiren aileler hak ediyor. Meram Belediyemizin öncülüğünde nice spor organizasyonlarında buluşmayı temenni ederek, Minikler ve Yıldızlar Kort Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporcularımızı kutluyorum" şeklinde konuştu.

72 Karşılaşmaya sahne olan turnuvada kazanan isimler şu şekilde; 8- 9 Yaş kızlar kategorisi: 1'inci Bade Aybaş, 2'inci Elif Eda Aydın, 3'üncü Betül Öztürk, 10 Yaş kızlar kategorisi: 1'inci Gülce Tosunoğlu, 2'inci Rana Erdoğan, 3'üncü Zeynep Kayhan, 11-12 Yaş kızlar kategorisi: 1'inci Azra Ayşe Aydın, 2'inci Aysima Tosunoğlu, 3'üncü Zeynep Bebek, 8-9 Yaş erkek: 1'inci İsmail Hamza Aydın, 2'inci Barış Sorkun, 3'üncü Mert Ünal, 10 Yaş erkek: 1'inci Doruk Çetinkaya, 2'inci Fatih Emin Aydın, 3'üncü Tunahan Kömür ve 11-12 Yaş erkek: 1'inci Utku Durak, 2'inci Süleyman Alp Aygül, 3'üncü Ömer Eymen Cırık. - KONYA