Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda

Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk maçında PSG ve Atletico Madrid karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor'dan izlenebilecek.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk maçında PSG ve Atletico Madrid bu akşam saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Rose Bowl Stadyumu'nda oynanacak maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

4. RANDEVU

Tarihleri boyunca 3 defa karşı karşıya gelen PSG ile Atletico Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 4. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 1 karşılaşmayı Fransa temsilcisi kazanırken, 1 mücadeleyi de İspanyol ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Donnarumma, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Doue, Ramos

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Le Normand, Gimenez, Lenglet, De Paul, Koke, Llorente, Lino, Griezmann, Alvarez.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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