Menemenspor, Yazıcı ile devam edecek - Haberler

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Menemenspor, Yazıcı ile devam edecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor, Yazıcı ile devam edecek

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Menemenspor yeni sezon hazırlıklarına erken başladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Menemenspor yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Gelecek sene TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek sarı-lacivertlilerde yönetimin teknik direktör Recep Yazıcı ile yola devam kararı aldığı bildirildi. Onursal başkan Tahir Şahin'le yaptığı görüşmede anlaşma sağlayan Yazıcı'nın transfer raporunu da sunduğu kaydedildi. Küme düşünce statü gereği serbest kalma hakkı kazanan yabancı futbolcularıyla yollarını ayıran İzmir ekibinde sözleşmeleri biten Batuhan Şen, Anıl Yaşar, Mahmut Akan, Emre Batuhan Adıgüzel ve Batuhan Kırdaroğlu'da takımdan ayrıldı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Recep Yazıcı, Spor Toto, Spor, Haberler

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