Menemen Futbol Kulübü Düzcespor'u mağlup ederek umut tazeledi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Düzcespor'u 4-2 yenen Menemen Futbol Kulübü, üst sıralar için umut tazeledi. Teknik direktör Yılmaz Vural, takımın daha iyi bir performans sergileyeceğini belirtti.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Düzcespor'u 4-2 yenen Menemen Futbol Kulübü üst sıralar için umut tazeledi. Puanını 19'a yükseltip Play-Off potasının kapısına dayanan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Yılmaz Vural her geçen hafta daha iyi bir görüntü ortaya koyacaklarını söyledi. Düzcespor galibiyetiyle çıkış yakaladıklarını ve devamını getireceklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Fikstüre bakarsak evimizdeki son 3 maçı kazanamamışız. Bu istatistiği terse çevirmek zorundayız. Lig uzun maraton. Biz hedefimize ulaşacağız" dedi.