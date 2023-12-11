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Menemen FK, Yılmaz Vural ile çıkışını sürdürdü

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Yılmaz Vural'ın takımın başına geçmesiyle birlikte son 6 müsabakada 4. galibiyetini elde etti. Menemen FK, play-off hattının 1 puan gerisinde haftayı tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Yılmaz Vural'ın takımın başına geçmesiyle birlikte son 6 müsabakada 4. galibiyetini elde etti. Bu sonuçlarla birlikte Menemen FK, play-off hattının 1 puan gerisinde haftayı tamamlamış oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona Cenk Laleci yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Menemen FK, işler yolunda gitmeyince 42 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırıp takımın başına deneyimli teknik adam Yılmaz Vural'ı getirdi. 70 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında çıktığı ilk 6 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, İzmir ekibini orta sıralardan üst sıralara doğru taşımayı başardı. Böylece play-off hattının 1 puan gerisine kadar yükselen Menemen FK, haftayı 8. sırada tamamlamayı başardı.

Samed Ali Kaya, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı

Sezon başında Kocaelispor'dan büyük umutlarla transfer edilen Samed Ali Kaya, dün oynanan Uşak Spor maçında takımının 4. golünü kaydederek sarı-lacivertli formayla bu sezonki ilk golünü kaydetmeyi başardı. Öte yandan 28 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon TFF 2. Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkma başarısı gösterdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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