Menemen FK Türkiye Kupası'nda Tur Atladı
Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Konuk takımın erken golüne rağmen, Menemen FK ikinci yarıda bulduğu iki golle maçı kazanmayı başardı.
2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda 3'üncü Lig temsilcisi Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni evinde 2-1 yenerek turu geçti. Konuk takım 15'inci dakikada Burak'ın golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Menemen FK, 74'üncü dakikada Baran'ın golüyle eşitliği sağladı. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Menemen FK'da bu kez Eyüp sahne aldı ve takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Eskişehir temsilcisini evinde mağlup eden Menemen FK kupada devam etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor