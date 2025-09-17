Haberler

Menemen FK Türkiye Kupası'nda Tur Atladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Konuk takımın erken golüne rağmen, Menemen FK ikinci yarıda bulduğu iki golle maçı kazanmayı başardı.

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda 3'üncü Lig temsilcisi Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni evinde 2-1 yenerek turu geçti. Konuk takım 15'inci dakikada Burak'ın golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Menemen FK, 74'üncü dakikada Baran'ın golüyle eşitliği sağladı. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Menemen FK'da bu kez Eyüp sahne aldı ve takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Eskişehir temsilcisini evinde mağlup eden Menemen FK kupada devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı

AK Parti'den Özel'e jet yanıt: Acilen suç duyurusunda bulunmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'da kayıp Türk kadının cansız bedeni bavul içinde bulundu

Günlerdir aranan Türk kadının cansız bedeni bavul içinde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.