Menemen FK Türkiye Kupası'nda Tur Atladı

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda 3'üncü Lig temsilcisi Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni evinde 2-1 yenerek turu geçti. Konuk takım 15'inci dakikada Burak'ın golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Menemen FK, 74'üncü dakikada Baran'ın golüyle eşitliği sağladı. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Menemen FK'da bu kez Eyüp sahne aldı ve takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Eskişehir temsilcisini evinde mağlup eden Menemen FK kupada devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor