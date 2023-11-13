Menemen FK Son 6 Maçta Başarısız Sonuçlar Aldı

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Sezona Teknik Direktör Cenk Laleci yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başlayan Menemen FK, ligde aldığı başarısız sonuçlardan sonra 42 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırıp takımın başına Yılmaz Vural'ı getirdi. Vural yönetiminde çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, böylece son 6 maçta da 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Menemen FK, bu süreçte oynadığı İnegölspor ve Iğdır FK'ya kaybederken, Kastamonuspor, Somaspor ve Sarıyer ile de berabere kaldı. İzmir temsilcisi, sadece Denizlispor müsabakasını kazandı. - İZMİR