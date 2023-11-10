Menemen FK, Sarıyer'i mağlup ederek ikinci galibiyetini arıyor

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 13. hafta mücadelesinde yarın Sarıyer'i konuk edecek. İzmir temsilcisi, rakibini mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etmek istiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 13. hafta mücadelesinde yarın Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Menemen İlçe Stadyumu'nda saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip Menemen FK, 15 puanla ligde 9. sırada yer alırken, konuk ekip Sarıyer ise 13 puanla 11. sırada bulunuyor. İki takımın da üst sıralara yaklaşmak için mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağı karşılaşmada Menemen FK, bu karşılaşmayı kazanarak arka arkaya ikinci galibiyetini elde etmek istiyor.

Öte yandan bu zorlu karşılaşmayı Karabük bölgesinden Taner Tuncer yönetecek. Tuncer'in yardımcılıklarını ise Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Kocaçoban yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Evren Aydoğan olacak. - İZMİR