Menemen FK, Özkan Yıldırım'ı kadrosuna kattı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Özkan Yıldırım'ı transfer etti. 30 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon hazırlıklarına devam eden Menemen Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Özkan Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Almanya'da Werder Bremen'de futbola başlayan deneyimli futbolcu, Fortuna Düsseldorf ve Braunschweig'te forma giydikten sonra 2019-2020 sezonunda Menemen FK'ya geldi. Özkan son olarak 1461 Trabzon'da oynadı.