Menemen FK, Özkan Yıldırım'ı kadrosuna kattı

Menemen FK, son olarak TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden 1461 Trabzon FK forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Özkan Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Menemen FK, iddialı kadro kurmak için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmir temsilcisi, kadrosuna bir takviye daha yaptı ve son olarak 1461 FK forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Özkan Yıldırım'ı kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Almanya doğumlu, Almanya U21 milli takımında da yer almış orta saha oyuncusu Özkan Yıldırım ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Özkan Yıldırım'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz'" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR