Menemen FK, özel maçta Bucaspor 1928'i 4-3 yendi

İZMİR,

YENİ sezonda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek iki İzmir takımı Menemen Futbol Kulübü ve Bucaspor 1928, özel maçta karşı karşıya geldi. Menemen FK, karşılaşmayı 4-3 kazanırken, golleri golleri Burak Yeşilay (2) ve Onat Kutay Kurt (2) kaydetti. Bucaspor 1928'de ise penaltıdan Yasin Öztekin ve Emre Nefiz ile Emre Erdem ağları sarstı. Menemen Futbol Kulübü, ligde ilk haftada evinde Mersin İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Bucaspor 1928 ise deplasmanda Erbaaspor ile oynayacak.