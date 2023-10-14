Menemen FK, Kastamonuspor ile berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta İnegölspor'a deplasmanda 5-2 kaybeden Menemen Futbol Kulübü, evinde Kastamonuspor ile yenişemedi: 1-1.

Müsabakanın 11'inci dakikasında Onur'un golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı. Konuk Kastamonuspor, 73'üncü dakikada Ali Yiğit ile tabelayı eşitledi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, iki taraf da hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Menemen FK bu sonuçla puanını 11 yaparken, zirve mücadelesi veren Kastamonuspor ise 17 puana yükseldi.