Menemen FK, Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçında 4 yenilgi ve 1 beraberlik alarak play-off hattından uzaklaşan Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda şampiyonluk adaylarından Kahramanmaraş İstiklalspor'la karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi Stadı'nda Yücel Büyük'ün yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Konuk Menemen FK'da geçen hafta Bursaspor maçında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Erkan Gövercin müsabakada forma giyemeyecek. Üst üste kötü sonuçların ardından haftaya 39 puanla 8'inci sırada giren Menemen FK'da teknik direktör Bilal Kısa çıkışa geçmek istediklerini ve zorlu maçta en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini ifade etti. Kahramanmaraş İstiklalspor ise 54 puanla haftaya 2'nci basamakta girmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı