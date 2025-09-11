Menemen FK, İnegölspor'dan Alican Özfesli'yi Transfer Etti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 haftada 6 puan toplayıp adını üst sıralara yazdıran Menemen Futbol Kulübü, İnegölspor'dan orta saha oyuncusu Alican Özfesli'yi transfer etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 28 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Altınordu'dan yetişen Alican kariyerinde Başakşehir, Hatayspor, Boluspor, Erzurumspor FK ve İnegölspor'da oynadı. Deneyimli futbolcu geçen sezon İneölspor formasıyla 24 resmi müsabakaya çıkıp 2 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor