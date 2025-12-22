1461 Trabzon: 2-2

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona Play-Off hedefiyle başlayan Menemen Futbol Kulübü, ilk yarının son haftasında evinde 1461 Trabzon'la 2-2 berabere kaldı. Menemen FK, 16'ncı dakikada Baran'ın golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 galip tamamladı. Maçın 48'inci dakikasında 1461 Trabzon penaltı kazandı ve Süleyman atışı gole çevirdi: 1-1. Süleyman bu kez 63'üncü dakikada topu filelere gönderdi, konuk takım öne geçti: 1-2. Müsabakanın 71'inci dakikasında 1461 Trabzonlu Veysel meşin yuvarlağı kendi ağlarına yolladı: 2-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Menemen FK ilk devreyi 26 puanla 8'inci, Trabzon temsilcisi de aynı puanla 9'uncu bitirdi.

