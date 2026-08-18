Bucaspor 1928'den Menemen FK'ya 220 milyonluk satın alma hamlesi

TRANSFER yasağıyla küme düşerek yeni sezonda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928'in Başkanı Cihan Aktaş'ın, 2'nci Lig'den çekilme kararı alarak İzmir futbolunda Altınordu'dan sonra artçı şok yaratan Menemen Futbol Kulübü'nü satın almak için görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Aktaş'ın Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul'a borçlar da dahil 220 milyon TL önerdiği ileri sürüldü. Ancak Menemen FK tarafının 250 milyon TL istediği ve pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Liglerin başlamasına 3 haftada az bir süre kalırken, Aktaş ve Tokul'un bir kez daha bir araya geleceği ve şartları yeniden masaya yatıracağı bildirildi. Bilgin Tokul, geçen yıldan beri sürdürdüğü yatırımcı arayışlarından sonuç alamayınca takımı ligden çekme kararı almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı