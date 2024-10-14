Menemen FK, Giresunspor'u 2-0 Geçerek Zirveye Ortak Oldu
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sezonki 7 maçında 6 galibiyet alan Menemen, zirveyi 68 Aksarayspor ile paylaşıyor.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Giresunspor'u da 2-0 yenen Menemen Futbol Kulübü, bu sezon takımı devralan Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıçlarından birini yaptı. Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alıp sadece 1 kez berabere kalan sarı-lacivertliler, 68 Aksarayspor'la birlikte zirveyi paylaştı. İki takım da 15 gol atıp 3 gol yerken, 19'ar puan topladı.
Somaspor'da 5 yıl çalıştıktan sonra bu sezon sarı-lacivertlileri zirveye taşıyan Teknik Direktör Burhanettin Basatemür zorlu Giresunspor deplasmanından güzel bir galibiyetle döndüklerini söyledi. Golü erken bulduklarını ifade eden Basatemür, "3'üncü dakikada öne geçip ilk yarım saati 2-0 önde tamamladık. Ardından skoru koruyup önemli bir galibiyet elde ettik. Çizgimizi devam ettireceğiz ve en iyi şekilde çalışacağız" dedi.