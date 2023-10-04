Menemen FK, dış sahada başarılı performans sergiliyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, bu sezon dış sahada çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak şu ana kadar yenilgi yüzü görmedi. İzmir temsilcisi, ligde topladığı 10 puanla 5. sırada yer alırken dış saha performansıyla da taraftarlarını memnun etmeyi başardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, bu sezon dış sahada çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak şu ana kadar yenilgi yüzü görmedi.

TFF 2. Lig'de yeni sezona istediği gibi başlayamayan Menemen FK, son iki haftada 24 Erzincanspor ve Fethiyespor galibiyetleriyle adeta kendine geldi. İzmir temsilcisi, ligde topladığı 10 puanla 5. sırada yer alırken dış saha performansıyla da taraftarlarını memnun etmeyi başardı. Karaman FK ve 24 Erzincanspor'u deplasmanda mağlup eden sarı-lacivertliler, Arnavutköy ile de berabere kaldı. Böylece Menemen FK, şu ana kadar gurbette oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. 8 Ekim Pazar günü de deplasmanda İnegölspor'a konuk olacak İzmir ekibi, bordo-beyazlı takımı mağlup etmesi durumunda deplasman serisini devam ettirmesinin yanı sıra ligde de puanını 13'e çıkartıp zirveye bir adım daha yaklaşmış olacak. - İZMİR