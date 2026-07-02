Menemen FK'da Hakan Özkan Gebzespor'a gitti

YENİ sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Menemen Futbol Kulübü'nde sol bek Hakan Özkan takımdan ayrıldı. Tecrübeli sol bek aynı grupta yer alan Gebzespor'a imza attı. Geçen sezon başında Adana 01 FK takmından Menemen FK'ya gelen 27 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerde 22 maça çıktı. Toplam 1963 dakika süre alan Hakan, 4 gol atıp 1 de asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı