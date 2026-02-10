Haberler

Menemen FK Burak İngenç'i açıkladı

Menemen FK Burak İngenç'i açıkladı
Menemen Futbol Kulübü, 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattının gerisine düştükten sonra Antalyaspor'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İngenç ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanamayıp Play-Off hattının gerisine düşen Menemen Futbol Kulübü, geçen hafta sona eren ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncusu Burak İngenç'i açıkladı. Sarı-lacivertliler bonservisi Süper Lig ekibi Antalyaspor'da olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz Antalyaspor'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İngenç ile 2,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Son olarak, Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Novi Pazar formasını giyen Burak İngenç'e ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
