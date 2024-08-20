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Menemen FK, Bucaspor 1928'i mağlup etti

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Menemen FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Bucaspor 1928'i 4-3 mağlup etti. Menemen FK, şu ana kadar oynadığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet almış oldu.

Menemen FK, yeni sezon çalışmaları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Bucaspor 1928'i 4-3 mağlup etmeyi başardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Bir yandan günde çift antrenmanla çalışmaları gerçekleştiren İzmir ekibi, bir yandan da hazırlık maçlarına ara vermeden devam ediyor. İlk hazırlık maçında Somaspor'u 2-1 mağlup eden Menemen FK, ikinci hazırlık maçında da Altay'a 5-3 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, son hazırlık maçında da Bucaspor 1928 ile karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen müsabakayı Menemen FK 4-3 kazanmayı başardı. Ev sahibi olan Menemen FK'nın gollerini Burak Yeşilay (2) ve Onat Kutay Kurt (2) kaydetti.

Böylece Menemen FK, şu ana kadar oynadığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet almış oldu. Sarı-lacivertliler, 24 Ağustos Cumartesi günü de Karşıyaka ile hazırlık maçına çıkacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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