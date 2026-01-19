Haberler

Menemen FK Play-Off Potasına Yerleşti
2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK, deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yenerek 35 puana ulaştı ve 5. sıraya yerleşti. Teknik direktör Bilal Kısa, takımın çıkışını sürdürmek istediklerini vurguladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenen Menemen FK yeniden Play-Off potasına adını yazdırdı. İstanbul'da hata yapmayan sarı-lacivertliler 35 puana yükselip 5'inci sıraya yerleşti. Teknik direktör Bilal Kısa, kritik bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Son 6 maçta 5'inci galibiyetimizi aldık ve sadece 1 maçımızı berabere bitirdik. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz sezon sonuna kadar zirve yarışının içinde olabilmek. Serimizi sürdürüp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi. Menemen FK bu hafta sonu evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
