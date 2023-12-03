Menemen FK, adım adım play-off'a

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, İskenderunspor'u deplasmanda mağlup ederek puanını 22'ye çıkartıp play-off hattının bir basamak altına yerleşti.

Teknik direktör Yılmaz Vural'ın gelmesiyle birlikte çıkışa geçen Menemen FK, bu süreçte oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Böylece Vural, sarı-lacivertlilerin başında toplayabileceği 15 puanın 10'unu toplamış oldu. Son olarak da İskenderunspor'u deplasmanda mağlup eden Menemen FK, puanını 22'ye çıkartarak play-off hattının bir basamak altı olan 7. sıraya yerleşti. Yılmaz Vural ve ekibi, gelecek hafta oynanacak Uşakspor maçını hatasız geçerek haftalar sonra play-off hattına girmeyi hedefliyor.

Öte yandan Menemen FK, İskenderunspor galibiyetiyle bu sezon dış sahadaki 5. galibiyetini elde etti. - İZMİR