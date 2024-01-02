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Menajeriyle temasa geçtiler bile! Icardi Suudi Arabistan yolunda

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Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli ve Al Ittihad Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'yi radarına aldı. İki takım da Arjantinli futbolcunun menajeri ile temasa geçti. Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılılarda kalıp kalmayacağı ise merak konusu.

Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli ve Al Ittihad sezon başında çok istedikleri yıldız futbolcu Mauro Icardi'yi yeniden radarına aldı.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİLER

Süper Lig devi Galatasaray'da gösterdiği performansla büyük beğeni alan Arjantinli yıldız Al Ahli ve Al Ittihad'ın radarına girdi. 2 takım da yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

Menajeriyle temasa geçtiler bile! Icardi Suudi Arabistan yolunda

27 MAÇTA 23 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Mauro Icardi, bu sezon 27 maçta 17 gol attı ve 6 asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Suudi Arabistan Mauro Icardi Galatasaray Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Anonim:

Süper Kupa olayından sonra ironik olmuş

Yanıtla05
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