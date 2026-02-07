Haberler

Menajer George Gardi isyan etti: Yasal işlem başlatacağım

Menajer George Gardi isyan etti: Yasal işlem başlatacağım
Galatasaray'ın transferlerinde adı sıkça anılan menajer George Gardi, hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu durumun bilinçli bir karalama kampanyası olduğunu belirtti. Gardi, bu duruma karşı hukuki süreç başlatacağını açıkladı ve adını karalayan tüm kişilere karşı yasal işlem başlatması için avukatına tam yetki verdiğini duyurdu.

  • Menajer George Gardi, Türk medyasında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
  • George Gardi, adının karalama amacıyla kullanıldığını belirtti.
  • George Gardi, avukatına yasal işlem başlatması için tam yetki verdi.

Galatasaray'ın son dönemde gerçekleştirdiği transferlerde adı sıkça gündeme gelen menajer George Gardi, hakkında ortaya atılan iddialara sert sözlerle yanıt verdi. Gardi, Türk medyasında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

"KARALAMA VE MANİPÜLASYON VAR"

Sarı-kırmızılı kulübün transferlerinde tek yetkili menajer olmak istediği yönündeki iddialara tepki gösteren George Gardi, kamuoyuna yansıyan haberlerin tamamının asılsız olduğunu savundu. Gardi, adının bilinçli şekilde karalama amacıyla kullanıldığını ifade etti.

"AVUKATIMA TAM YETKİ VERDİM"

George Gardi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son zamanlarda Türk medyasında adımın geçtiği çok sayıda haberi açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Ne yazık ki verilen bilgilerin hiçbirinde en ufak bir doğruluk payı yok. Adım yalnızca karalama amacıyla kullanılmaktadır. Kamuoyunu manipüle eden ve adımı bu şekilde kullanan herkese karşı yasal işlem başlatması için avukatıma tam yetki verdim."

500

