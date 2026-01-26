Memphis Depay'a sürpriz talipler
Corinthians'ın formasını giyen Memphis Depay, ülkeden ayrılabileceği iddiasıyla gündeme geldi. Mutsuz olduğu belirtilen Hollandalı oyuncuya Dubai'den Shabab Al-Ahli ve Al-Wasl kulüpleri talip oldu. Ancak Depay'ın, Dubai'den gelen teklifler karşısında tatmin olmadığı ve düşünmeye geçtiği belirtildi.
- Memphis Depay, 2024/25 sezonunda tüm kulvarlarda 51 maça çıkıp 12 gol ve 10 asist yaptı.
- Dubai temsilcisi Shabab Al-Ahli, Memphis Depay'ı kadrosuna katmak istiyor.
- Al-Wasl kulübü, Memphis Depay'a resmi bir teklif sundu.
Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'ın formasını giyen Memphis Depay ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
DEPAY'A SÜRPRİZ TALİPLER
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Brezilya'da mutsuz olan Hollandalı oyuncu Depay, ülkeden ayrılabilir. Birçok Avrupa takımından teklif alan Depay'a Dubai'den sürpriz iki talip birden çıktı. Dubai temsilcisi Shabab Al-Ahli'nin 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği, Al-Wasl kulübünün ise resmi bir teklif sunduğu aktarıldı.
TEKLİFLER KARŞISINDA TATMİN OLMADI
Haberde, başarılı oyuncunun Dubai'den yapılan teklifler karşısında tatmin olmadığı ve düşünmeye geçtiği dile getirildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
2024/25 sezonunda tüm kulvarlarda 51 maça çıkan Memphis Depay, 12 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.