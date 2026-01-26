Memphis Depay'a sürpriz talipler

Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'ın formasını giyen Memphis Depay ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

DEPAY'A SÜRPRİZ TALİPLER

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Brezilya'da mutsuz olan Hollandalı oyuncu Depay, ülkeden ayrılabilir. Birçok Avrupa takımından teklif alan Depay'a Dubai'den sürpriz iki talip birden çıktı. Dubai temsilcisi Shabab Al-Ahli'nin 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği, Al-Wasl kulübünün ise resmi bir teklif sunduğu aktarıldı.

TEKLİFLER KARŞISINDA TATMİN OLMADI

Haberde, başarılı oyuncunun Dubai'den yapılan teklifler karşısında tatmin olmadığı ve düşünmeye geçtiği dile getirildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda tüm kulvarlarda 51 maça çıkan Memphis Depay, 12 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.