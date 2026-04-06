Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

Filenin Sultanları’nın yıldız isimleri Melissa Vargas ve Zehra Güneş arasında kriz iddiaları gündemi sarsarken, Vargas’ın dikkat çeken paylaşımı tartışmaları daha da alevlendirdi.

TAKİPTEN ÇIKMA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Milli voleybol takımının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Melissa Vargas ve Zehra Güneş, hem sahadaki uyumları hem de yakın dostluklarıyla öne çıkıyordu. Uzun süredir aynı takımda forma giyen ikili, sosyal medyada paylaştıkları samimi karelerle de sık sık gündem oluyordu.

Ancak geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bir detay, bu tabloyu değiştirdi. İkilinin Instagram’da birbirlerini takipten çıkması, kısa sürede “araları mı bozuldu?” sorularını beraberinde getirdi.

VARGAS’TAN MANİDAR PAYLAŞIM

Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, Melissa Vargas’ın yaptığı paylaşım dikkat çekti. Vargas, Billie Eilish’in “Happier Than Ever” şarkısını “2021’de seviyordum, 2026’da anladım” notuyla paylaştı.

Paylaşımda özellikle seçilen sözler ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Şarkının ilgili bölümünde “Seninle hiçbir bağ kuramıyorum… Kendime asla böyle kötü davranmazdım… Bu şehirden nefret etmemi sağladın… Senin hakkında internette konuşmadım” ifadeleri yer aldı.

KRİZ İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Söz konusu paylaşımın, Zehra Güneş’e gönderme olduğu yönündeki yorumlar kısa sürede yayıldı. Sosyal medyada kullanıcılar, iki yıldız isim arasındaki ilişkinin gerildiğini öne sürdü.

Taraflardan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, yaşanan gelişmeler “Filenin Sultanları’nda kriz mi var?” sorusunu gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com