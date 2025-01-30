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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber
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Geçtiğimiz yıl evlenen ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın oğlu oldu. Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, "En güzel doğum günü hediyesi" ifadelerini kullanarak bir paylaşım yaptı. Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınladı. İlk kez anne baba olmanın sevincini yaşayan çift, bebeklerinin adını henüz açıklamadı.

Geçtiğimiz yıl evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, oğullarına kavuştu. Güzel haberi milli futbolcu duyurdu.

Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Nikahtan aylar sonra bebek müjdesi veren ünlü oyuncudan güzel haber geldi. 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, oğlunu dünyaya getirdi. Güzel haberi Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından duyurdu.

"EN GÜZEL YAŞ GÜNÜ HEDİYESİ"

Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, "En güzel doğum günü hediyesi" ifadelerini kullandı. Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınladı. İlk kez anne baba olmanın sevincini yaşayan Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, bebeklerinin adını açıklamadı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKralçıplak:

Güzel yere dükkan açmış

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Haber YorumlarıKazim Akgün:

Vallaha korktun Gs gelecek diye yüreğimize inecekti Allah analı babalı büyütsün

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