Melikgazi Kayseri Basketbol ve Emlak Konut Berabere Kaldı
19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut ile 74-74 berabere kalırken, turnuva 20 Eylül'e kadar Kayseri'de devam edecek.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Kemal Digilli, Berkin Yücer, Hakan Mennan
Melikgazi Kayseri Basketbol : Alice Künek 14, Williams 11, Doga Adıcan 3, Merve Arı 1, Merve Uygül 2, Maria Flip 7, Meltem Avcı Yılmaz 13, Collier 15, Feray Dalkılıç 8
Emlak Konut: Ferda Yıldız 2, Thomas 17, Ceren Akpınar 2, Delaere 7, Melek Uzunoğlu 13, Gizem Başaran Turan 6, Macaulay 9, Berfin Sertoğlu 5, Gueye 13
1. periyot: 15-19
Devre: 30-42
3. periyot: 52-53
Kayseri'de 20 Eylül'e kadar devam edecek turnuvada Fenerbahçe Opet ve ÇİMSA ÇBK Mersin takımları da mücadele ediyor.