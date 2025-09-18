Melikgazi Kayseri Basketbol ve Emlak Konut Berabere Kaldı

Salon: Kadir Has

Hakemler: Kemal Digilli, Berkin Yücer, Hakan Mennan

Melikgazi Kayseri Basketbol : Alice Künek 14, Williams 11, Doga Adıcan 3, Merve Arı 1, Merve Uygül 2, Maria Flip 7, Meltem Avcı Yılmaz 13, Collier 15, Feray Dalkılıç 8

Emlak Konut: Ferda Yıldız 2, Thomas 17, Ceren Akpınar 2, Delaere 7, Melek Uzunoğlu 13, Gizem Başaran Turan 6, Macaulay 9, Berfin Sertoğlu 5, Gueye 13

1. periyot: 15-19

Devre: 30-42

3. periyot: 52-53

19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut ile 74-74 berabere kaldı.

Kayseri'de 20 Eylül'e kadar devam edecek turnuvada Fenerbahçe Opet ve ÇİMSA ÇBK Mersin takımları da mücadele ediyor.