Melikgazi Kayseri Basketbol'un Yerli Sporcuları Sağlık Kontrolünden Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yerli sporcuları, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sporculardan Fatma Melis İplikçi, Feray Dalkılıç, İdil Türk, Meltem Avcı Yılmaz, Doğa Adıcan ve Merve Arı'nın, genel menajer Fatih Solak eşliğinde özel bir hastanede kardiyoloji ve dahiliye muayenesi ile EKG ve kan sayımları yapıldı.

Burada konuşan Solak, yabancı oyuncuların 7 Eylül'de takıma katılacağını belirtti.

Bu sezon şehirden yoğun bir destek beklediklerini kaydeden Solak, "Maçlarımızı sezon boyunca takip ederlerse bize güç verirler. Eylül ayının ilk haftasında Erciyes Cup yapılacak. Bu organizasyonda eksiklerimizi daha iyi göreceğiz. Sakatsız bir sezon geçirmeyi umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.