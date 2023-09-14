Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Breanna Richardson sağlık kontrolünden geçti

Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi olan ABD'li forvet Breanna Richardson, sağlık kontrolünden geçti. Memorial Kayseri Hastanesinde yapılan kontrollerde WNBA tecrübesi bulunan Richardson'ın sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığı açıklandı.