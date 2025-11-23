Melikgazi Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın'a Yenildi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Nesibe Aydın'a 81-73 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi ise 22 sayı ile Rennia Davis oldu.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: İsmail Binbir, Hasan Ok, Rahmi Güner
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kunek 21, Dangerfield 14, Williams 21, Doğa, Merve Arı 7, Merve Aygül 2, Meltem 4, Collier 4
NESİBE AYDIN: Davis 22, Bone 16, Elif, Büşra 7, Melike 4, Green 12, Turner2, Yağmur Aysude 18
1'İNCİ PERİYOT: 18-21
DEVRE: 42-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-60
