Melikgazi Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın'a Yenildi

Melikgazi Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın'a Yenildi
Güncelleme:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Nesibe Aydın'a 81-73 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi ise 22 sayı ile Rennia Davis oldu.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: İsmail Binbir, Hasan Ok, Rahmi Güner

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kunek 21, Dangerfield 14, Williams 21, Doğa, Merve Arı 7, Merve Aygül 2, Meltem 4, Collier 4

NESİBE AYDIN: Davis 22, Bone 16, Elif, Büşra 7, Melike 4, Green 12, Turner2, Yağmur Aysude 18

1'İNCİ PERİYOT: 18-21

DEVRE: 42-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-60

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Nesibe Aydın'a 81-73"lük skorla mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 22 sayı ile Nesibe Aydın'dan Rennia Davis oldu.

