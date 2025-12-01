Melikgazi Kayseri Basketbol Ligi Mağlup: Emlak Konut'a 84-71 Yenildi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'a deplasmanda 84-71'lik skorla mağlup oldu. Takımda 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaşarak dikkat çekti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol; ligin 8. haftasını mağlubiyetle kapattı. Deplasmanda Emlak Konut'a 84-71 yenilen Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.
Emlak Konut müsabakasında sarı kırmızılı takımda Alice Kunek 22 sayı, Crystal Dangerfield 16 sayı, Williams 15 sayı ve Merve Arı 17 sayı ile oynadı. Sarı-kırmızlı takımda en skorer isim ise 22 sayı ile Alice Kunek oldu. - KAYSERİ
