Melikgazi Kayseri Basketbol Ligi Mağlup: Emlak Konut'a 84-71 Yenildi

Melikgazi Kayseri Basketbol Ligi Mağlup: Emlak Konut'a 84-71 Yenildi
Güncelleme:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'a deplasmanda 84-71'lik skorla mağlup oldu. Takımda 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaşarak dikkat çekti.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un deplasmanda kaybettiği Emlak Konut müsabakasında 4 oyuncusu çift haneli sayılara ulaştı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol; ligin 8. haftasını mağlubiyetle kapattı. Deplasmanda Emlak Konut'a 84-71 yenilen Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

Emlak Konut müsabakasında sarı kırmızılı takımda Alice Kunek 22 sayı, Crystal Dangerfield 16 sayı, Williams 15 sayı ve Merve Arı 17 sayı ile oynadı. Sarı-kırmızlı takımda en skorer isim ise 22 sayı ile Alice Kunek oldu. - KAYSERİ

