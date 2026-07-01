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Ahmet Bozbey: "Maalesef bu sefer olmadı, bu sefer tutunamadık"

Ahmet Bozbey: 'Maalesef bu sefer olmadı, bu sefer tutunamadık'
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ekonomik sebeplerle 2026-2027 sezonunda ligde yer almayacak. Sportif Direktör Ahmet Bozbey, 'Maalesef bu sefer olmadı' dedi.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Maalesef bu sefer olmadı, bu sefer tutunamadık" dedi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol 2026-2027 sezonunda ligde yer almayacak. Ekonomik sebeplerden dolayı lige katılım ücretini yatıramayan sarı-kırmızılı camiada büyük üzüntü hakim. Melikgazi Kayseri Basketbol'un Sportif Direktörü Ahmet Bozbey yaptığı paylaşımda, "Gençliğim, galip geldiğinde tüm sıkıntılarımızı unutturan gurur kaynağım. Emekleyen bir çocuktan finaller oynayan bir delikanlıya çevirdiğimiz 21 yıllık heyecanım. Maalesef bu sefer olmadı. Bu sefer tutunamadık. Rekorların ve ilklerin takımı maddi imkansızlardan lige katılamadı. Fakat basketbol camiası eminim seni hep o mücadeleci ruhun, rekorlar kıran seyircin ve başarınla hatırlayacaktır" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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