Melikgazi Kayseri Basketbol Ligde Dördüncü Mağlubiyetini Aldı

Melikgazi Kayseri Basketbol Ligde Dördüncü Mağlubiyetini Aldı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda ÇBK Mersin'e 83-70 mağlup olarak dördüncü kez kaybetti. 6. hafta sonunda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 8 puan topladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; bu sezon ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 6. haftasında deplasmanda oynadığı ÇBK Mersin'e 83-70 kaybetti. Bir maç sonra kaybeden Melikgazi Kayseri Basketbol; deplasmandan 1 puanla döndü. Ligde geride kalan 6. hafta sonunda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 8 puan topladı. Melikgazi Kayseri Basketbol, Dardanel Çanakkale Basketbol ve OGM Ormanspor'u yenerken, BOTAŞ, Galatasaray, Beşiktaş ve ÇBK Mersin'e ise kaybetti.

Sarı kırmızılılar milli aranın ardından evinde Nesibe Aydın'ı konuk edecek. - KAYSERİ

Haberler.com
