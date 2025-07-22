Melikgazi Kayseri Basketbol, İdil Türk ve Merve Arı ile Anlaştı
Melikgazi Kayseri Basketbol, 2025-2026 sezonu için dış transfertte OGM Ormanspor'dan İdil Türk ve Nesibe Aydın'dan Merve Arı'yı kadrosuna kattı. Kulüp, yeni oyuncularına başarılar diledi.
Melikgazi Kayseri Basketbol ; dış transferde Merve Arı ve İdil Türk ile anlaştı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; 2025-2026 sezonu için transfer çalışmalarını sürdürürken dış transferde 2 önemli isimle anlaştı. Başantrenör Emre Özsarı'nın raporu istikametinde transfer çalışmalarını sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol; geride kalan sezon OGM Ormanspor forması giyen İdil Türk ve Nesibe Aydın forması giyen Merve Arı'yı kadrosuna kattı.
Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü'nden yapılan paylaşımda; "Yeni sezonda İdil Türk ve Merve Arı bizimle. Oyuncularımıza başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ