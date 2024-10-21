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Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray'a Deplasmanda Mağlup Oldu

Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray'a Deplasmanda Mağlup Oldu
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ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 4. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 81-58 mağlup oldu. Maçta Galatasaray'ın oyuncuları etkili bir performans sergiledi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray'a 81-58 mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem Spor Salonu

Hakemler: Mesut Öztürk, Metehan Alaçam, Mustafa Gürhan Soysal

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Fraser 12, Meltem Yıldızhan 10, Vanloo 9, Jisu Park 10, Gökşen Fitik 12, Holingsvorth 12, Ayşegül Günay Aladağ 9, Ayşe Cora 1, Derin Erdoğan 6, Selin Rachel Gül

Melikgazi Kayseri Basketbol: Williams 13, Dangerfield 14, Fall 12, Diallo 12, Kübra Erat 4, Meltem Avcı 3, Feray Dalkılıç, Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Özge Bilgin, Candan Eylül Dikmen

Periyotlar:

1. Periyot: 20-18 (Galatasaray lehine)

Devre: 40-35 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 58-51 (Galatasaray lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Basketbol kayseri Kadın Spor

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