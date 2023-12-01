Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA EuroCup Women Son 32 Turunda İspanyol Takımıyla Karşılaşacak
FIBA EuroCup Women grup maçlarının tamamlanmasının ardından, Melikgazi Kayseri Basketbol son 32 turunda İspanyol ekibi Movistar Estudiantes ile eşleşti. İlk maç 14 Aralık'ta Kayseri'de oynanacak.
FIBA EuroCup Women grup maçlarının tamamlanmasının ardından, son 32 turu eşleşmeleri de belli oldu.
Melikgazi Kayseri Basketbol FIBA EuroCup Women F Grubu'nu 9 puanla ikinci sırada tamamlayarak, adını son 32 takım arasında yazdırdı. Sarı kırmızılıların son 32 turundaki rakibi İspanyol ekibi Movistar Estudiantes oldu. İlk maç 14 Aralık Perşembe günü Kayseri'de oynanacak.
İkinci maç ise 21 Aralık Perşembe günü İspanya'da oynanacak. Kayseri ekibi ilk maçta saha ve seyirci avantajını kullanarak ikinci maça avantajlı gitmek istiyor. - KAYSERİ