Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde BOTAŞ'a mağlup oldu
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi son maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde BOTAŞ'a 80-75 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar sezonu 9. sırada tamamladı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Alper Özgök, Burak Erkan, Selena Gamze Öget Çerçi
Melikgazi Kayseri Basketbol: Aaryn Ellenberg 12, Fatmanur Karakaş, Dearica Hamby 22, Merve Arı 6, Ayşegül Günay Aladağ 6, Petronyte 2, Damla Gezgin 6, Joyner Holmes 21
BOTAŞ: Weaver 18, Mack 22, Manolya Kurtulmuş 19, Saliha Mandıracı, Işık Su 2, Nihal Güngör Yıldırım, Buket Ünal, Allen 13, Ceren Taylan 2, Reimer 4
Periyotlar:
1.Periyot: 14 - 25
Devre: 31 - 38
3.Periyot: 60 - 58
5 faul yapanlar: Reimer (24.41) (BOTAŞ) - KAYSERİ