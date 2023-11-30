Melikgazi Kayseri Basketbol EuroCup Women F Grubu'nda mağlup oldu

Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women F Grubu'ndaki son maçında Letonya'nın TTT Riga takımına 71-69 mağlup oldu. Her iki takım da bir üst tura çıkmayı başardı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women F Grubu'ndaki 6. ve son maçında deplasmanda Letonya'nın TTT Riga takımına 71-69 mağlup oldu. Hem TTT Riga takımı hem de Melikgazi Kayseri Basketbol adlarını bir üst tura yazdırdılar.

Salon: Riga Rimi Olimpiyat Merkezi

Hakemler: Jan Balouni, Armin Mutapcic, Ciprian Stoica

TTT Riga: Evelina Otto 3, Gabija Meskonyte 11, Kyra Lambert 23, Aleksandra Stepanova, Venesa Jasa, Leva Pulvere 11, Margaux Claveau 20, Luize Sıla 3

Melikgazi Kayseri, Basketbol: Claudia Cuic 10, Aaryn Ellenberg 3, Fatmanur Karataş 7, Merve Arı 3, Ayşegül Günay Aladağ 10, Gintare Petronyte 19, Damla Gezgin, Nazlı Bircan Gökdemir, Joyner Holmes 13

Periyotlar:

1.Periyot: 20-13 (TTT Riga lehine)

Devre: 45-33 (TTT Riga lehine)

3.Periypt: 59-45 (TTT Riga lehine) - KAYSERİ