Melikgazi Kayseri Basketbol'da Yakup Yüksel Güven Tazeledi

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi basın toplantı odasında gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra devam eden kurulda faaliyet ve mali raporlar okunduktan sonra yönetim ve denetleme kurullarının seçimleri yapıldı.

Genel Kurula tek liste ile giren Yakup Yüksel'in yönetim kurulunda şu isimler yer aldı; İbrahim Bozdağ, Ahmet Bozbey, Serhat Sarıalp, Yusuf Kaçar, Mustafa Kemal Saçmacı, Ahmet Yıldırım, Süleyman Sarptaş, Nadire Erdoğan Arık, Yusuf Kuzucu, Ali Fidan ve Şevket Murat Apaydın.