Melikgazi Kayseri Basketbol'da Yakup Yüksel Güven Tazeledi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.

Melikgazi Kayseri Basketbol Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kadir Has Kongre ve Spor Salonu Basın Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Yapılan Genel Kurul'a katılan 76 kişiden 54 kişinin oyu ile yeniden başkan seçilen Yakup Yüksel güven tazeledi. YakupYüksel'in listesinde şu isimler yer aldı;

Yönetim Asil: İbrahim Bozdağ, Ahmet Bozbey, Serhat Sarıalp, Yusuf Kaçar, Mustafa Kemal Saçmacı, Ahmet Yıldırım, Süleyman Sarptaş, Nadire Erdoğan Arık, Yusuf Kuzucu, Ali Fidan ve Şevket Murat Apaydın.

Yönetim Kurulu Yedek: Turan Akdağ, Mustafa Dizdar, Furkan Ergüneş, Uğur Benli, Mehmet Yusuf Sarıalp, Serhat Solak

Denetim Kurulu Asil: Ahmet Yalçın, İbrahim Baltacı, Oğuzhan Herdem,

Denetim Kurulu Yedek: Oktay Haluk Doğan, Ahmet Güneş, Hasan Taşkın Arık - KAYSERİ